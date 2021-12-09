مرتضى منصور يعلن خروج هذا الثنائي من قائمته في انتخابات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الثنائي هاني زادة وعلاء مقلد عضوي المجلس لن يكونا في قائمته للانتخابات المقبلة.

وأشار مرتضى عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، إلى أن الأمر متفق عليه منذ فترة، وأنه يحترم هاني زادة ونجله أحمد اللذان سيترشحان في الانتخابات المقبلة، لكنه ولأسباب يريد الاحتفاظ بها لنفسه لن يضم أي منهما لقائمته ونفس الأمر بالنسبة لمقلد.

يذكر أن الزمالك سيفتح باب الانتخابات انطلاقا من يوم 21 ديسمبر الجاري، ويستمر تلقى طلبات الترشيح، بينما تجرى الانتخابات يوم 10 و11 و12 فبراير المقبل.