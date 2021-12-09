قافلة مستشفى أسوان الجامعي تجري الكشف على 1069 حالة بنصر النوبة

وقعت قافلة مستشفى أسوان الجامعي اليوم الخميس، الكشف الطبي على 1069 حالة بقرية المضيق بنصر النوبة.

وجاءت القافلة الطبية، في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتقوم على تنفيذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه دشن فعاليات افتتاح القافلة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إلى أن القافلة تعمل على تقديم كل خدمات الكشف الطبي لأهالي قرية المضيق، وذلك من خلال مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب والمستشفى الجامعي في 11 تخصصا طبيا هي "الرمد والباطنة، والأطفال والعظام والجلدية والنساء، والتوليد والمخ والأعصاب، والمسالك وأنف وأذن والجراحة، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الجراحية إلى المستشفى الجامعي بأسوان.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن القافلة الطبية استطاعت أن تجري الكشف على 127 حالة أطفال، و157حالة عظام و161باطنة، و60 حالة نسا وتوليد و144 أنف وأذن وحنجرة و80حالة مسالك بولية، و130حالة جراحة عامة، و90 حالة عيون و120حالة جلدية وتناسلية بإجمالي 1069حالة تم توقيع الكشف عليهم مجانا مع تقديم العلاج، وكل أوجه الرعاية الطبية لأهالي قرية المضيق بمركز نصر النوبة، مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة للحالات كافة.