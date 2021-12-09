خبير بريطاني: قيود مكافحة كورونا الجديدة خطوة أولى أساسية

وصف أندرو هايوارد، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، القيود الجديدة التي طبقت في بريطانيا، على خلفية ظهور متحور "أوميكرون" بأنها "خطوة أولى أساسية".

وقال هايورد، إن إجراءات الخطة "ب" من شأنها أن "تبطئ الانتشار" لكنها "لن توقفه"، مضيفا: "أعتقد أنك ستحتاج إلى قيود أكثر صرامة لوقف الانتشار، لكنني أعتقد أن الشيء المشجع هو أننا بدأنا نرى، من خلال بعض البيانات المختبرية، أن أن الجرعة الثالثة من اللقاح توفر بالفعل مناعة أفضل بكثير من الجرعتين فقط"،

لكنه أوضح: "أعتقد أنه من الصعب للغاية التكهن بما إذا كان ذلك سيكون كافيا ولكني أعتقد أنها خطوة أولى أساسية".

والخطة "ب" التي أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، بدء تطبيقها تشمل: إعادة تقديم نظام العمل من المنزل لمن يستطيع اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، فرض ارتداء الكمامة في معظم الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك المسارح ودور السينما، وإلزامية إظهار شهادة اللقاح أو اختبار كورونا سلبي في النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.

وتابع: "لذا فإن فكرة إبطاء تفشي الفيروس مع مزيد من التباعد الاجتماعي، وعدم الذهاب إلى العمل إذا لم تكن مضطرًا لذلك، ستحدث فرقا".

وقال هايورد، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "الفيروس يتحرك بسرعة كبيرة لذا من المهم أن نتعامل مع ذلك بسرعة".