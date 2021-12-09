ألمانيا: رفع دعوى ضد تركي يشتبه أنه كان يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، اليوم الخميس، رفع دعوى ضد رجل يشتبه أنه كان مسؤولا بحزب العمال الكردستاني.

وأوضح الإدعاء اليوم في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية أنه من المتوقع أن يمثل هذا الشخص أمام المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

وأضاف الإدعاء أنه يشتبه أن الرجل عمل لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور، وترأس عدة مناطق تابعة للحزب في جنوب غرب ألمانيا منذ آأغسطس عام 2019.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على هذا الرجل الذي يحمل الجنسية التركية، في مدينة هايلبرون في مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين يقبع في الحبس الاحتياطي.

ويتهم المحققون هذا الرجل بتنظيم فعاليات دعائية للحزب المحظور وتنسيق جمع تبرعات مالية.

وأضاف الإدعاء العام الاتحادي أنه جمع أكثر من 900 ألف يورو وأرسل أغلبها (للحزب) في الفترة بين يونيو 2020 وأبريل 2021.

ويشار إلى أن الادعاء العام الاتحادي يصنف حزب العمال الكردستاني على أنه تنظيم إرهابي أجنبي مسؤول عن عديد من الهجمات في تركيا.