 إقالة مدير مدرسة ابتدائية بالمنيا من منصبه لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي - بوابة الشروق
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إقالة مدير مدرسة ابتدائية بالمنيا من منصبه لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:26 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:26 م
قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إقالة مدير مدرسة لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وقال بيان صادر عن المديرية إنه بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أصدر وكيل الوزارة قرارا بإقالة مدير مدرسة ابتدائية بإدارة المنيا التعليمية؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بالسماح لطلاب المدرسة بالخروج قبل موعد انتهاء اليوم الدراسي؛ ما عرض حياة الطلاب للخطر الازدحام والتدافع أمام باب المدرسة.

وأضاف البيان أن القرار جاء في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية مناسبة، ومناخ آمن للطلاب ومحاسبة المقصرين في أداء المهام الموكلة بهم.

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