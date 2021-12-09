فرنسا: لن نشارك في المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

أعلنت فرنسا عدم مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين لعام 2022.

وقال وزير التعليم الفرنسي والشباب والرياضة "جان ميشيل بلانكير"، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الفرنسية اليوم الخميس، إنه بالنسبة للمقاطعة الدبلوماسية، فرنسا لن تفعل ذلك.

وأوضح بلانكير أن "الرياضة عالم في حد ذاته، يجب حمايته من التدخل السياسي، وإلا ينتهي بنا الأمر بقتل المنافسة"، مضيفا أن وزيرة الرياضة الفرنسية "روكسانا ماراسينيو" ستحضر برفقة صوفي كلوزيل، سكرتيرة الدولة المكلفة بذوي الحاجات الخاصة في فرنسا، أولمبياد بكين.

وكانت أمريكا الدولة الأولى التي أعلنت المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين 2022، الاثنين الماضي. وانضمت لها بعد ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا، معلنين مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.

يذكر أن الصين قد أدانت في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قرار الدول بإعلان مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين لعام 2022، محذرة من أنها "ستدفع الثمن".