إحالة أوراق سائق قتل 3 أشخاص بينهم نجله وإصابة 4 آخرين بالشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة، اليوم الخميس، قرارها في القضية رقم 14719 جنايات أول الزقازيق لسنة 2021، بإحالة أوراق سائقًا إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة الثاني من شهر يناير المُقبل للنُطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل 3 أشخاص، بينهم نجله الرضيع بعمر عامين، وإصابة 4 آخرين.

وكان المتهم "أ. م. إ"، 36 سنة، سائق، مُقيم بشارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قتل كلًا من: نجله الطفل محمد، رضيع بعمر عامين، وأ. ف. ع، وع. ع. ع، وشرع في قتل المجني عليهم: أ. م. س، وب. ا. ع، وي. ش، وص. ع. م.

وتبين أن المتهم من متعاطي المواد المُخدرة وكان يُعالج في مصحة وخلال الفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الاتزان، وأنه قتل نجله، ثم استقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائعًا فى سوق الجملة أمام المارة، ثم استقل التروسيكل بعد تهديده الأهالي في حالة الاقتراب منه، وشرع في قتل سيدة تسير في شارع الورش بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بالإضافة إلى الشروع في قتل 3 آخرين تصادف مرورهم، ثم قتل شابًا بمركز أبو حماد.

وتمكن الأمن بمساعدة الأهالي من ضبط على المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.