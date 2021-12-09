أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقد قمة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي في 17 و18 فبراير في العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي من أجل "إصلاح جذري للعلاقة بين القارتين".

وأشار ماكرون، في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو الدولية"، مساء اليوم الخميس، إلى أن أوروبا يجب أن تعتمد في الهيئات الدولية إستراتيجية مشتركة مع إفريقيا"، فضلًا عن تطبيق "أجندة في التعليم والصحة والمناخ".

وأوضح أنه عند تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير المقبل سيكون هناك عدة محاور ستناقشها بينها إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع إفريقيا.