جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 586 القادمة من ميونيخ إشتبه حسن مختار مأمور اللجنة الجمركية في راكب من أصل مصري يحمل جواز سفر ألماني. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالله حمدي وأحمد عمر عجمي المشرف هاني أبو طالب بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 86 شريط ترامادول بإجمالي 858 قرصا داخل حقائبه بين طيات الملابس وفي شنطة صغيرة حول جسده أسفل ملابسه.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 206 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.