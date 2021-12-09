معدل التضخم في روسيا يواصل ارتفاعه

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات، في الوقت الذي أشار فيه البنك المركزي الروسي إلى احتمال إقرار زيادة أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي إن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 8.4% مقابل 8.13% خلال الشهر السابق.

ويزيد معدل التضخم خلال الشهر الماضي قليلا عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 8.35%، كما أنه أعلى معدل للتضخم منذ يناير 2016.

وبحسب مكتب الإحصاء فإن وتيرة ارتفاع الأسعار سجلت تباطؤا بسيطا خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في حين يقول البنك المركزي الروسي إنه يراقب البيانات الشهرية للأسعار عن كثب لرصد أي إشارة إلى تراجع حدة ضغوط الأسعار، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو البنك من أنهم قد يضطرون إلى إقرار زيادة أكبر في أسعار الفائدة لكبح التضخم.