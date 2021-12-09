وزارة النقل تطلق حملة للحفاظ على السكة الحديد وسلامة الركاب

أطلقت وزارة النقل، حملة لتوعية المواطنين بالسلوكيات السلبية التي يتم ارتكابها بحق السكك الحديدية، مؤكدة أهمية الحفاظ على المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب وما تمثله هذه السلوكيات والظواهر من خطورة على أرواح الركاب وسلامة القطارات.

وناشدت الوزارة، في بيان، المواطنين المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك للمواطنين بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي.

وقالت إن هذه الظاهرة السلبية تعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما تتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات التى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأهابت الوزارة، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات.

كما حذرت الوزارة من ظاهرة إقامة الأسواق العشوائية والاعتداء على حرم السكة الحديد، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على أرواح المواطنين وسلامة الركاب والقطارات، كما الحال بالنسبة للركوب بين فواصل العربات أو عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصصة للعبور أو التسطيح فوق القطارات أو التدخين وإلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات.

وقالت الوزارة، إن وزير النقل كامل الوزير، يولي هذه الظاهرة السلبية أهمية قصوى ويتابع إجراءات القضاء عليها بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مشيرة إلى أن شرطة النقل والمواصلات والمحافظات تتعامل مع الأسواق العشوائية على شريط السكة الحديد بكل حزم.

واستخدمت الوزارة من صفحتها على "فيسبوك" منصة لإطلاق الحملة وتوجيه الإرشادات والتحذيرات للمواطنين من ارتكاب المخالفات؛ تجنبًا لتوقيع الغرامات، ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة مجموعة من المحاذير والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الركاب.

وتفاوتت الغرامات الموقعة على المخالفات بالسكة الحديد ما بين 50 جنيهًا إلى 420 جنيهًا في حال حمل الراكب داخل القطارات أي مواد قابلة للاشتعال أو حمل أثقال كبيرة تعرض الركاب للأذى والمضايقة، وبينها مخالفات بلغت 200 جنيه لمن يركب على أسطح القطارات أو بين فواصل العربات أو العبث بأجهزة ومعدات القطارات أو تعطيل حركتها، على سبيل المثال "شد فرامل الطوارئ بدون داعي".