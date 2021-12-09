 سويسرا تسجل 23 ألفا و895 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة - بوابة الشروق
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سويسرا تسجل 23 ألفا و895 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 9:46 ص

سجلت سويسرا 23 ألفا و895 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و68 ألفا و528 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 11 ألفا و625 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 12 مليونا و327 ألفا و906 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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