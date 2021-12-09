أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تراجع المخاوف بشأن ضعف الطلب

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أظهرت الدراسات الأولية فاعلية اللقاحات الموجودة في مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون وتراجع المخاوف بشأن ضعف الطلب على الطاقة.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام في نيويورك صباح اليوم بنحو 73 دولار للبرميل بعد ارتفاعه خلال أيام التداول الثلاثة الماضية بأكثر من 9% بفضل التفاؤل بأن المتحور الجديد لن يعرقل التعافي الاقتصادي في العالم.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعا طفيفا في مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 241 ألف برميل فقط، في حين ارتفع مخزون البنزين والمكررات النفطية التي تشمل الديزل (السولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع صباح اليوم بنسبة 8ر0% إلى 95ر72 دولار للبرميل تسليم كانون ثان/يناير المقبل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 4ر0%. وارتفع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 6ر0% إلى 27ر76 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل