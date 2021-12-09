الكويت: زيارة ولي العهد السعودي تعزيز لأواصر المودة

أعلن رئيس ديوان ولي العهد الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، استقبال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والوفد المرافق له، بدولة الكويت يوم غد الجمعة.

وأكد رئيس الديوان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن تلك الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة الممتدة على الصعيدين الرسمي والشعبي التي تربط دولة الكويت بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية؛ وتعزيزا لأواصر المودة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وسيبحث الجانبان خلال الزيارة المقررة عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.