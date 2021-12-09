ارتفاع سهم مصرف الشارقة الإسلامي إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات

ارتفع سعر سهم مصرف الشارقة الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 2. 3% في الوقت الذي بلغ فيه حجم التداول خمسة أمثال متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم إلى 92. 1 درهم ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 آذار/مارس 2014 عندما سجل 86. 1 درهم.
كما حقق السهم أفضل أداء بين الأسهم المناظرة.
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي الرئيسي بنسبة 1. 0% في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 3. 0%.
وجرى تداول 29. 1 مليون سهم من أسهم البنك وهو ما يزيد بواقع 5 أمثال متوسط حجم التداول اليومي في أخر 20 يوما وكان 278325 سهما.
كما ارتفع سعر السهم خلال 52 أسبوعا الماضية بنسبة 54% في حين ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي الإماراتية بنسبة 77% خلال الفترة نفسها.