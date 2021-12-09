روسيا: فعالية لقاح سبوتنيك V عالية وقادرة على مكافحة سلالات كورونا الجديدة

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن لقاح "سبوتنيك V" أظهر حتى الآن أعلى كفاءة بين جميع اللقاحات في العالم في مكافحة الطفرات الجينية الحالية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية اليوم الخميس، أن لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر أمانًا وفعالية في العالم وسيحمي أيضا من سلالة أوميكرون"، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب كبير للشك في الكفاءة العالية لهذا اللقاح ضد الطفرات الجديدة لكورونا.

وتابع أن المُطعمين بهذا اللقاح يتمتعون بحماية أفضل 130 مرة من الموت بسبب كورونا من الذين لم يتم تطعيمهم.

ويحتفل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسه، وبهذه المناسبة وصف رئيس الصندوق كيريل ديميترييف لقاح "سبوتنيك V" بأنه أهم إنجاز لفريق الصندوق في 10 سنوات.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ العاملين في الصندوق بهذه المناسبة، قائلا في رسالة للقائمين عليه، إن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أثبت بشكل مقنع أهميته واكتسب ثقة مجتمع الأعمال الروسي والمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن "الصندوق يسعى جاهدا لبناء علاقات طويلة الأمد متبادلة المنفعة مع الشركاء الأجانب، ويظهر معايير عالية من الانفتاح والمهنية وأخلاقيات العمل".

يُذكر أن الصندوق تأسس قبل 10 سنوات برأس مال قدره 10 مليارات دولار كمنصة لجذب المستثمرين الأجانب إلى الاقتصاد الروسي، وخلال هذه المدة نفذ الصندوق الروسي أكثر من 100 استثمار وجذب استثمارات إلى الاقتصاد الروسي تجاوزت قيمتها 2.1 تريليون روبل (حوالي 28 مليار دولار). كما جذب أكثر من 40 مليار دولار إلى صناديق مشتركة مع شركاء أجانب، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار والصندوق السيادي السعودي.

ولدى الصندوق الروسي شراكات استراتيجية مع ما يقرب من 30 جهة من 18 دولة.

وبفضل الصندوق تحول الاقتصاد الروسي إلى نموذج استثماري للنمو، وتهدف مشاريعه إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية والنقل وخلق فرص عمل جديدة.