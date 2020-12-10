إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تمنح موافقتها لإعطاء المراهقين جرعة فايزر المعززة

منحت هيئتيان أمريكيتان لتنتظيم الأدوية موافقتهما لإعطاء الشباب في أواخر المراهقة جرعة معززة من لقاح فايزر/ بيونتيك، لتصبح ملايين أخرى من الأمريكيين مؤهلة للحصول على حماية إضافية، فيما يسابق العلماء الزمن لدراسة سلالة أوميكرون سريعة العدوى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية اليوم الخميس، في بيان إن السماح بالاستخدام الطارئ للقاح يتيح للشباب من سن 16 و17 عاما الحصول على جرعات معززة بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من فايزر.



وسرعان ما حذت حذوها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث أوصت بإعطاء الجرعة المعززة لنفس الفئة العمرية.



وسعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التوسع في إتاحة الجرعات المعززة في ظل ظهور إصابات بسلالة أوميكرون.



ودعا في وقت سابق من الشهر الجاري مقدمي الخدمات الصحية إلى التوسع في إتاحة لقاحات كورونا والجرعات المعززة، في محاولة للحد من الإصابات بسلالة أوميكرون وارتفاع حالات العدوى في الشتاء.