 إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تمنح موافقتها لإعطاء المراهقين جرعة فايزر المعززة - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 12:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تمنح موافقتها لإعطاء المراهقين جرعة فايزر المعززة

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 11:24 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 11:24 م
منحت هيئتيان أمريكيتان لتنتظيم الأدوية موافقتهما لإعطاء الشباب في أواخر المراهقة جرعة معززة من لقاح فايزر/ بيونتيك، لتصبح ملايين أخرى من الأمريكيين مؤهلة للحصول على حماية إضافية، فيما يسابق العلماء الزمن لدراسة سلالة أوميكرون سريعة العدوى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية اليوم الخميس، في بيان إن السماح بالاستخدام الطارئ للقاح يتيح للشباب من سن 16 و17 عاما الحصول على جرعات معززة بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من فايزر.

وسرعان ما حذت حذوها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث أوصت بإعطاء الجرعة المعززة لنفس الفئة العمرية.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التوسع في إتاحة الجرعات المعززة في ظل ظهور إصابات بسلالة أوميكرون.

ودعا في وقت سابق من الشهر الجاري مقدمي الخدمات الصحية إلى التوسع في إتاحة لقاحات كورونا والجرعات المعززة، في محاولة للحد من الإصابات بسلالة أوميكرون وارتفاع حالات العدوى في الشتاء.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك