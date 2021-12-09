فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين 2022 بدء من 15 ديسمبر

قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك للصحفيين وأسرهم للعام 2022، بمزايا وصفها ب "غير المسبوقة"، تمكن العضو من سداد قيمة الاشتراك بالتقسيط على ثلاثة أشهر، وتسهيلات تحقق فاعلية الإجراءات الاحترازية، مع تحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية، بشأن الزملاء في جدول المعاشات، و"القادرون باختلاف"، فضلًا على حزمة الخدمات المعدلة باللائحة.

وأشارت النقابة، فى بيان لها اليوم، إلى الاتفاق على الإبقاء على قيمة اشتراك الأساتذة بجدول المعاشات 100 جنيه فقط كالعام الماضي، وإعفاء "القادرون باختلاف"، من رسوم الاشتراك كالعام الماضي، وتحديد قيمة الاشتراك لباقي الراغبين موحدة 250 جنيهًا للعضو، أو أحد أفراد أسرته، وهي قيمة تُعادل قرابة 70 قرشًا فقط يوميًا، يُقابلها استفادة للأعضاء حال اقتضت الحاجة بـ70% من الحد الأقصى العادي 24 ألف جنيه، والتكميلي 35 ألف جنيه.

وأوضح البيان أن إصلاحات اللائحة الخاصة بالمشروع المعتمدة 2020 - كانت ضاعفت قيمة الاستفادة، ورفع نسبة استفادة الآباء والأمهات من 40% إلى 70%- إلى جانب جائحة كورونا 2021 التي تسببت في تضاعف الطلب على خدمات العلاج، خاصة الأشعة والتحاليل ودخول المستشفيات، عزل وعناية، ضاعف نفقات المشروع لتصل إلى قرابة 17 مليونًا، بينما الموارد متنوعة، اشتراكات وإعلانات دليل العلاج، التي تضاعفت قيمتها، ودعم المجلس الأعلى للإعلام، بلغت مجتمعة تقريبًا 6.3 مليون جنيه، ومن ثم يوجد عجز 10.7 مليون، والتعديل في قيمة الاشتراك بزيادة طفيفة، يُقلص العجز بنسبة محدودة، للمساهمة في الحفاظ على استمرارية الخدمة، ويبقى أساس المشروع خدميًا مدعومًا بجزء من دعم الدولة للنقابة، لتغطية العجز بين النفقات والمصروفات.

كما قرر المجلس فتح باب الاشتراك، من 15 ديسمبر الجاري، وحتى 30 يناير المقبل، على أن يتم مد الاشتراك لمدة شهر آخر بعد انتهاء أعمال الجرد.

ووافق المجلس على آليات تنظيم الاشتراكات التي تتضمن سداد قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط بدون مقدم.

وأوضح بيان النقابة آليات الاشتراك، تسهيلًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم:

أولًا: التجديد التلقائي لكل الراغبين من أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم المشتركين، بمشروع العلاج 2021، معاشات ومشتغلين وتحت التمرين، لعدم الحاجة إلى تقديم أوراق جديدة، وذلك بالنسبة للصحف الخاصة والحزبية.

ثانيًا: يُجدد الاشتراك تلقائيًا، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل المشتركين في العام السابق، على أن يُرسل الراغب في التجديد صورة إقرار يحرره ويرسله عبر الواتس، ويُتاح به التعديل بالحذف أو الإضافة.

ثالثًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب تلقائيًا، بناء على إفادة بالرغبة عبر الواتس، على أن تُرسل صيغة استمارة يوقعها الزميل بالإدارة المالية لمؤسسته تُفيد بطلب تحويل أقساط الاشتراك من راتبه، بحد أقصى 3 أقساط شهرية، تبدأ من يناير إلى مارس 2022، وحال عدم التزام المؤسسة بسداد الأقساط في موعدها توقف الخدمات المُقدمة للعضو لحين سداد مستحقات المشروع.

وسترسل صيغة الطلب إلى الأساتذة الأفاضل رؤساء مجالس الإدارات لإتاحتها بالإدارات المالية.

رابعًا: يُجدد الاشتراك تلقائيًا للمشتركين، العام الماضي، من الأساتذة بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم.

خامسًا: الخصم من البدل أو الراتب على ثلاثة أقساط بحد أقصى، تبدأ من شهر يناير، وتنتهي مارس 2022، وحال تخلف المؤسسات الصحفية عن سداد مستحقات الأقساط في موعدها يوقف تقديم الخدمة للعضو حتى تسديد المستحقات.

سادسًا: تعد الإدارة المالية كشفًا بالزملاء الذين استنفدوا رصيد بدل التكنولوجيا والتدريب لأي سبب، حتى يكون اشتراكهم من خلال الدفع بخزينة النقابة، واستلام بطاقات العضوية.

سابعًا: غير المشتركين في العام الماضي، وراغبي الاشتراك للمرة الأولى، يرسلون أوراقهم وطلب الاشتراك على رقم الواتس المخصص لتلقي الطلبات والإضافات أو الحذف. (01015046423)

ثامنًا: الراغبون في السداد المباشر بالخزينة دون تقسيط، يمكنهم الحضور للنقابة أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك واستلام بطاقات العضوية.

تاسعًا: المدى الزمني الأقصى لهذه الإجراءات، التي تتم عبر الواتس، 15 يومًا، تبدأ من 15 ديسمبر، يقوم بعد ذلك فريق عمل المشروع بتسليم الدفعة الأولى من بطاقات الاشتراك للأعضاء.

عاشرًا: يحضر مندوب عن كل مؤسسة قومية معه إفادة بموافقة المؤسسة على تحويل الأقساط، لاستلام بطاقات العضوية بالمشروع، الواردة أسماؤهم بالإفادة.

حادي عشر: قيمة الاشتراك تحتسب بعدد أفراد الأسرة ضربًا في قيمة اشتراك الفرد، وهي موحدة.

ثاني عشر: يُسلم الزملاء بالصحف الخاصة والحزبية بطاقات العضوية، وقت حضورهم، أو لمندوبين عنهم، يوقعون في سجل استلام.

ثالث عشر: من لم يسبق له الاشتراك، يمكنه الحضور للنقابة أو إرسال مندوب، ومن ثم عددهم في هذه الحالة قليل، لا يُحدث زحامًا، خاصة أن فترة السماح بالاشتراك شهران.

رابع عشر: من يتخلف عن الإفادات، خلال المرحلة الأولى للاشتراك يُسمح له بالاضافة، أو التعديل لاحقًا في الفترة من 1 يناير.

خامس عشر: يتم تجديد الاشتراك لذوي الهمم، مجانًا، لوجود أوراقهم من العام الماضي، وإعفائهم وفق تعديلات لائحة 2020.