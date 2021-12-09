حكومتا أبوظبي وموسكو توقعان برنامج تعاون لتعزيز روابط الصداقة والتفاهم المشترك

وقعت حكومة (أبوظبي) مع حكومة مدينة (موسكو) برنامجًا للتعاون؛ يهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون وتعزيز روابط الصداقة والتفاهم المشترك بين الحكومتين، ضمن رغبة الطرفين في تعميق وتوسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية في مختلف المجالات الاقتصادية، والثقافية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والبنية التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، وقع الاتفاقية نيابة عن (أبوظبي) ووقع نيابة عن (موسكو) وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والعلاقات الدولية سيرجي تشيرمين.

وناقش الجانبان مجموعة من المواضيع الحيوية التي تؤكد على بناء المزيد من الشراكات ومواصلة التعاون الثنائي وتطويره.

ويركز برنامج التعاون على تطوير العلاقات بين مدينتي أبوظبي وموسكو ضمن عدة مجالات تتضمن النمو الاقتصادي، والمشاريع الثقافية، ومجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والبنية التحتية، وتحفيز حالة التعاون المتبادل بين حكومة أبوظبي وحكومة موسكو ودراسة آفاق تطويرها.



