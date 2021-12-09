وزير الطاقة اللبناني يدعو إلى «عدم إدخال التيار الكهربائي في التجاذبات الانتخابية»

دعا وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إلى "عدم إدخال التيار الكهربائي في التجاذبات الانتخابية".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عنه القول :"وضع الكهرباء المزري ليس وليد الساعة، والحديث عن تمييز بين المناطق لا وجود له، إلا في أذهان من لا يرى إلا بمنطق المؤامرة".

وأكد أن "عدالة التوزيع مضمونة بطريقة مبرمجة".

واستطرد :"من دون الدخول في تفاصيل لا تعني اللبنانيين، فإنني آمل من السادة النواب، وبخاصة المرشحون منهم للانتخابات النيابية، عدم إدخال التيار الكهربائي في التجاذبات الانتخابية، فالمسألة تقنية بحتة، وليست سياسية".