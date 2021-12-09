 تايلاند تسجل حالة إصابة محتملة بمتحور أوميكرون لموظف في الأمم المتحدة - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل حالة إصابة محتملة بمتحور أوميكرون لموظف في الأمم المتحدة

بانكوك - د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:53 ص

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا مشتبه بأنها من متحور أوميكرون، لموظف تايلاندي في الأمم المتحدة قادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه بناء على نتائج فحص النمط الجيني، من المحتمل أن يكون الرجل، 41 عاما، الذي يخضع للحجر الصحي مصابا بسلالة أوميكرون.

وقال مدير عام قسم العلوم الطبية في وزارة الصحة، سوباكيت سيريلاك، إن الوزارة تنتظر نتائج فحوص التسلسل الجيني قبل التأكيد.

يشار إلى أن تايلاند سجلت حتى الآن 3 حالات مؤكدة للإصابة بمتحور أوميكرون حتى الآن لأشخاص قادمين إلى البلاد من الخارج.


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