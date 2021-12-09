وزير التنمية المحلية يستعرض مع رئيس «تضامن النواب» مشروع دعم ذوي القدرات الخاصة

مطران طنطا: المشروع مقام بقرية أكوة الحصة بمركز كفر الزيات بالغربية

بحث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع كل من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمحافظة الغربية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، وذلك بمقر الوزارة، والمشروع الأول النموذجي الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة، "أبطال متلازمة داون" في المجتمع وفق معايير عملية دقيقة.

وأشار الأنبا بولا، خلال اللقاء، اليوم الخميس، إلى أن المشروع يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة تضم التعليم، والتدريب، وتنمية المواهب، وتعليم الحرف والانتاج، وتعايشهم مع البيئة المحيطة بشكل مثالي.

وأوضح مطران طنطا، أن المشروع مقام بقرية أكوة الحصة بمركز كفر الزيات بالغربية على مساحة إجمالية 6332 مترا مربعا ويضم مبنيين؛ المبنى الأول على مساحة 1473 مترا مربعا ويأخذ شكل "السفينة" أو "الفلك"، والمبنى الثاني على مساحة 1050 مترا مربعا وهو ملحق بالمبنى الأول، بالإضافة إلى مساحات خضراء وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.

وأضاف، أن مباني الفلك تضم عيادات طبية، وصالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، وغرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، ومسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة".

وأكد مطران طنطا وتوابعها، أن هذا المشروع تم التخطيط له بكل تفاصيله ليصبح نموذجاً عالمياً للمشروعات المجتمعية على أرض مصر، ومشروع فريد من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكداً أن ميلاد هذا المشروع واتخاذ قرار تنفيذه كان في 2018.

وأضاف، أن خدمات هذا المشروع ستكون متاحة لجميع أبناء الشعب المصرى بدون تمييز.كما أن المشروع لا يتقاضي أي أجر أو رسوم نظير خدماته من المنتفعين، لافتاً إلى أنه سيكون جاهزاً للافتتاح في الربع الأول من العام الجديد.

وأشار إلى أنه وقع برتوكول تعاون مع جامعة طنطا للتعاون في المجالات الفنية والموسيقية والأنشطة الرياضية، والرعاية الطبية لأبطال متلازمة داون المستفيدين من مشروع الفلك والاشتراك بين الطرفين في الإشراف على الدورات التدريبية المعدة لأسرهم وكذا تدريب كوادر متخصصة في تقديم كل الخدمات للمنتفعين من مشروع الفلك.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض هؤلاء الأبناء والبنات حققوا إنجازات غير مسبوقة في عدد من المجالات مما يثبت قدرتهم على تحدي الصعوبات، والتغلب عليها ويمكن أن يساعدوا في تغيير المجتمع إلى الأفضل.

وشهد اللقاء أيضاً استعراض بعض المشروعات الجارية على أرض محافظة الغربية في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحسين مستوى النظافة عبر إنشاء بعض المشروعات ضمن البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات.

من جانبه، أشاد النائب عبد الهادي القصبي، بالمبادرات والمشروعات التي تنفذها الوزارة بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، وعرض رئيس لجنة التضامن الاجتماعي عددا من المطالب لأبناء المحافظة في بعض المجالات حيث وعد وزير التنمية المحلية بدراستها والاستجابة لها.