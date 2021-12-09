محافظ أسيوط يتابع معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية سير العمل بمعدلات إنجاز أسرع للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وفقاً للجدول الزمني والمعايير والمواصفات الموضوعة مسبقاً.

ولفت إلى متابعته المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومراكز المحافظة سواء عن طريق جولات ميدانية أو اجتماعات دورية أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والتفقد لتلك المشروعات.

وأشاد المحافظ، بما يتم تنفيذه من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع، والتي تعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيقا لرؤية مصر 2030 ضمن خطة التنمية المستدامة.

وتفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، بعض مشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبو تيج من بينها مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابي للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية، فضلاً عن معاينة عدد من الأراضي والمواقع المقترحة على الطبيعة لبيان مدى صلاحيتها لإقامة تلك المشروعات بقرية باقور بمركز أبو تيج بأسيوط، وتذليل كل العقبات.

رافق السكرتير المساعد خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج، وسوزان محمد راضي مسئول وحدة مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعضو البرنامج الرئاسية، ومسئولي واستشاري ومهندسي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنها تابعت تنفيذ الأعمال بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية بقرية الزرابي بأبوتيج للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية.

ولفتت إلى اهتمام محافظ أسيوط وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات للنهوض بقرى الريف المصري وتوفر حياة كريمة للمواطنين.