بايدن: حلف الأطلسي يبحث تسوية بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده وبعض حلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمون عقد اجتماع مع روسيا بهدف خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا، حيث سيتناولون مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحلف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن يعلن بحلول بعد غد الجمعة عن عقد لقاء يضم "على الأقل أربعة من حلفائنا الكبار في حلف الأطلسي".

وستكون مسألة النقاش هي مشكلات بوتين مع الحلف "بشكل كبير، وما إذا كان يمكننا التوصل إلى أي تسوية لتهدئة التوترات على الجبهة الشرقية".

ويأتي إعلان بايدن عن خطط لعقد اجتماع في أعقاب قمة عقدها بالفيديو كونفرانس استمرت ساعتين، مع بوتين أمس الثلاثاء بهدف تجنب حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وحشد الكرملين أكثر من 100 ألف جندي على حدود روسيا مع جارتها أوكرانيا، بالإضافة لدبابات ومدفعية ومعدات ثقيلة أخرى.