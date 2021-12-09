مستشار الأمن القومي العراقي يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي القتالية في العراق

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وبدء انسحابها من البلاد، رسميا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال الأعرجي، في بيان صحفي: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي".

وأضاف: "نعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

وأشار الأعرجي إلى أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

وقبل أيام أفاد موقع "روسيا اليوم" عن عقد الاجتماع الأخير بين بغداد وواشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من البلاد.

ويتزامن عقد هذا الاجتماع مع التهديدات التي تطلقها فصائل شيعية مسلحة بضرب القوات الأمريكية بعد الساعة 12 ليلا من يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، في حال لم تسحب واشنطن قواتها القتالية.