الإمارات واليونسكو توقعان اتفاقية إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدّة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس، وقعت الاتفاقية، أمس الأربعاء، بمقر "بيت الحكمة" في الشارقة، نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وأودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأكدت وزيرة الثقافة الإماراتية على الدور الرائد الذي تلعبه بلادها في حفظ وحماية التراث الثقافي غير المادي، باعتباره إرثاً حضارياً تستفيد منه الإنسانية بأسرها، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق مزيد من التعاون لصون هذا الإرث للأجيال القادمة وإنشاء المؤسسات القادرة على الوصول إلى هذا الهدف.

وأشارت إلى أن إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة يؤكد على ثقة منظمة "اليونسكو" بقدرة دولة الإمارات على تفعيل هذا المركز وتوفير كل الإمكانيات اللازمة له لتحقيق أهدافه وفي الوقت نفسه يعكس المكانة المتميّزة للإمارة في مجال الثقافة والتراث وحرصها على المساهمة في كل ما شأنه أن يحافظ على التراث الثقافي المحلي والعربي والعالمي.

وسيعمل المركز تحت رعاية من منظمة "اليونسكو" على تنفيذ برامج وأنشطة قصيرة وطويلة الأجل لبناء القدرات في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي تستند إلى البرنامج الذي وضعته منظمة "اليونسكو" للتنفيذ الفعال لاتفاقية عام 2003 وتكييف مواد وبيانات بناء القدرات التي طورتها منظمة "اليونسكو" لتتلاءم مع السياق الإقليمي وضمان ترجمتها إلى اللغة العربية.

كما سيقوم المركز ببناء شبكات اتصال وتواصل بين المجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين لدعم نقل التراث الثقافي غير المادي ونشره وتنظيم الفعاليات والإجتماعات العامة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، إلى جانب تعزيز شبكات الإتصال الدولية والإقليمية لتبادل المعلومات والمعارف المتعلّقة بحماية التراث الثقافي غير المادي بما في ذلك سياق إطار النتائج العامة للاتفاقية وإرسال تقارير دورية.

يذكر أن الشارقة تحتضن أيضاً المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي /إيكروم - الشارقة/ الذي أسسه المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية /إيكروم/ التابع لمنظمة "اليونسكو" بالاشتراك مع حكومة إمارة الشارقة عام 2011 ويسعى المركز إلى تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات التراث الرسمية بالدول الأعضاء لتمكينهم من إدارة مواقع التراث الثقافي والمعالم التاريخية والمجموعات المتحفية وفق أسس مستدامة.