بيت السناري ينظم ورشة حول الفن كوسيلة دفاع وتحرر من الصدمات للمرأة

ينظم بيت السناري ورشة عمل للفتيات والسيدات تحت عنوان "أساليب الدفاع عن النفس مع العلاج بالفن لتحرير الصدمات"، يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري في الساعة الخامسة مساءً.

وتحاضر الورشة أماني عبد العال، والتي تركز على التعريف بأحدث طرق الدفاع عن النفس للفتيات والسيدات أو ما يعرف بــ"الويندو" من خلال إجراء بعض التدريبات على الصوت ونظرة العين ولغة الجسد والحدود الشخصية والإدراك والتركيز والوعي بالذات، بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية وطريقة الاسترخاء والثقة بالنفس.

وتستهدف الورشة الفتيات والسيدات من سن 8 سنوات فما فوق، وتهدف إلى التعرف على الحدود الشخصية وأهميتها، وكذلك تعلم كيفية تجنب مواقف الخطر، والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند حدوثها، بالإضافة إلى استخدام العلاج بالفن كوسيلة للتخلص من الضغوط النفسية، والخروج من الأزمات والصدمات الحياتية المختلفة.

وأماني عبد العال استشاري تدريب مدربات "ويندو" معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وأخصائي نفسي وعلاج بالفن بمعهد الدراسات العليا للطفولة، وحاصلة على دبلوم العلاج بالفن من كلية تربية فنية، جامعة حلوان، ودبلوم علم النفس الإكلينكي من جامعة عين شمس.