أظهرت بيانات وزارة الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الخميس تراجع الإيرادات الضريبية للبلاد خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بمقدار 2ر6 تريليون وون (3ر5 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة تأجيل الحكومة تحصيل ضرائب صغار التجار والشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه زاد إجمالي إيرادات الضرائب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 7ر53 تريليون وون سنويا ليصل إلى 4ر307 تريليون وون، في حين وصل إجمالي إيرادات الحكومة بما فيها الضرائب خلال الفترة نفسها 9ر489 تريليون وون بزيادة قدرها 3ر80 تريليون وون عن العام الماضي.

في المقابل زاد إنفاق الحكومة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 7ر40 تريليون وون إلى 2ر509 تريليون وون لتسجل الحكومة عجزا قدره 3ر19 تريليون وون ، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبلغت ديون الحكومة المركزية في كوريا الجنوبية بنهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي 6ر939 تريليون وون مقابل 2ر819 تريليون وون في نهاية العام الماضي.