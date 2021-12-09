تقرير يتوقع إعلانا سياسيا جديدا في السودان خلال ساعات

ذكرت صحيفة «السودانى»، اليوم، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» بأن إعلانا سياسيا جديدا سيطرح خلال ساعات، بهدف التوقيع عليه بين القوى السياسية والمكون العسكرى.

وقالت المصادر إن من أهم البنود التى سيتضمنها الإعلان الجديد هو أن «الوثيقة الدستورية هى الحاكم للفترة الانتقالية»، وأن الحريات العامة «غير قابلة للانتهاك»، مضيفة أن الإعلان الجديد سيشدد أيضا على ضرورة إكمال الهياكل الدستورية والعدلية.

وكان موقع الشرق الإخبارى السعودى قد نقل عن مصادر حكومية سودانية قبل أيام، أن اجتماعا ثلاثيا ضم رئيس المجلس السيادى الانتقالى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى»، ورئيس مجلس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، مساء السبت الماضى، ناقشوا خلاله القضايا الخلافية القائمة وتعديل الوثيقة الدستورية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش ضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسى الأخير، وتحديدا البند (1) من المادة (15) التى تُلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة، كما ناقش الاجتماع تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وتعيين حكام الأقاليم.

وذكرت أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة من المكون العسكرى ومجلس الوزراء وأطراف عملية السلام للعمل على صياغة التعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسى.

ووقع حمدوك والبرهان اتفاقا سياسيا فى 21 نوفمبر بعد 4 أسابيع من إعلان الجيش حل مجلسى السيادة والوزراء، وبموجب الاتفاق عاد حمدوك لمنصبه على أن يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط.