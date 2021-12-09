الفائزان بجائزة نوبل للسلام يتحدثان عن الدور الحيوي للصحافة

تحدث الفائزان بجائزة نوبل للسلام، الصحفيان ماريا ريسا ودميتري موراتوف، في أوسلو اليوم الخميس عن المخاطر التي تواجهها الصحافة في عصر الأنباء الزائفة والمعلومات المضللة والاضطهاد.



وقال موراتوف المحرر بصحيفة نوفايا جازيتا وهي إحدى المنافذ الإعلامية الروسية المستقلة القليلة المتبقية "أنا مدرك للغاية أن هذه الجائزة لكل مجتمع الصحافة. نحن نواجه صعوبة الآن".



وأضاف أن "الصحافة دائما ما ساعدت الأشخاص.. لقد ساعدت الصحافة المجتمع ولكن الآن يجب أن يساعد المجتمع الصحفيين".



وتابع أن بعض السلطات والحكومات استثمرت في الأكاذيب بدلا من الصحافة الموثوقة.



وقالت ريسا للصحفيين إنها كانت بحاجة لتصريح من أربع محاكم منفصلة في الفلبين للسفر إلى أوسلو في المقام الأول، ما يثبت مدى صعوبة الأمر للصحفيين في بعض أجزاء من العالم لأداء وظيفتهم.



وتحدثت ريسا عن كيف لقي زميل سابق لها في الفلبين حتفه بالرصاص الأسبوع الجاري. وقالت إن الانتباه الذي تجلبه جائزة نوبل لا يساعد الصحفيين في بلدانهم فحسب ولكن في مختلف أنحاء العالم.



وفازت ريسا وموراتوف بجائزة نوبل للسلام بشكل مشترك العام الجاري لجهودهما في دعم حرية التعبير وسوف يتم تكريمهما في مراسم تقام في أوسلو غدا الجمعة.