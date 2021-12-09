نائب محافظ الوادي الجديد تشهد مؤتمرا حول مكافحة الفساد

شهدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد بقاعة ديوان عام المحافظة، الذي نظمه فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، تحت شعار "لا للفساد نكافح لنزدهر" برئاسة العميد مصطفى ناجي رئيس فرع الهيئة بالمحافظة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب.

وقالت "مجدي" إن هذا الاحتفال يهدف لرفع التوعية بالتصدي ومكافحة الفساد، حيثُ إنه السبيل الأول للتنمية، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية، وأشادت خلال بجهود الهيئة في مكافحة جرائم الفساد الفترة الماضية، ووجّهت الشكر لفرع الهيئة على الجهد المبذول بالمحافظة، ولكل موظف يقدر الأمانة الملقاة على عاتقه.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، إن هذا اليوم يعكس مدى حرص الدولة للحفاظ على مقدّراتها، مؤكدًا دور الجامعة في بناء شخصيات سوية على القدر المطلوب من الثقافة والوعي.

ومن جانبه، عرض العميد مصطفى ناجي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، جهود الهيئة مكافحة الفساد، مُوضحًا مفهوم الفساد وأنواعه، وآثاره السلبية، مشيرًا لنطاق اختصاص الهيئة، وصلاحيات أعضائها، واختتم بعرض أبرز حملات التوعية التي تم إطلاقها، وسبل التواصل مع الهيئة في حال وجود أي مخالفة.