رئيس بوركينافاسو يقيل رئيس الحكومة وسط تدهور الوضع الأمني

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أقال رئيس بوركينافاسو، روش كابوري، رئيس وزرائه كريستوف ماري جوزيف دابير، على خلفية تدهور الوضع الأمني.

ونقلت قنوات إخبارية هذا القرار يوم الأربعاء.

ووفقا للدستور، سيستمر دابير في منصبه مؤقتا إلى أن يتم تعيين خلف له. ولم يتم تقديم أي سبب لهذا الإجراء.

وتواجه بوركينافاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، أزمة بسبب تغير المناخ والتهديد المتزايد للإرهاب. وهناك أكثر من مليون نسمة مشردين داخليا.

وتعمل العديد من الميليشيات، التي بايع بعضها تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، عبر الحدود مع مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتدعم القوات الفرنسية الحكومة هناك، لكن وقع حادث مؤخرا وأصيب فيه أربعة أشخاص عندما أطلق جنود فرنسيون النار على حشد من المتظاهرين.