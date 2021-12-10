الاتحاد الأوروبي يطالب الدول بوضع قواعد ضريبية أكثر وضوحا

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، بأنه سيكون لدى المفوضية الأوروبية توجيها العام المقبل للاتحاد الأوروبي حول إمكانية إنهاء أحكام بعض الضرائب المعقدة التي تقوض الاقتصاد الاجتماعي داخل التكتل.

ونقلت بلومبرج عن المفوضية قولها إنها تريد من دول التكتل استخدام الضرائب لتشجيع "كيانات الاقتصاد الاجتماعي" بسبب المنافع الاجتماعية التي توفرها.

وأضافت المفوضية أن هناك نحو 2.8 مليون من هذه الكيانات، من بينها شركات تذهب أرباحها الاجتماعية إلى مشاريع وجمعيات تعاونية وهيئات ومؤسسات تبادل صحي غير ربحي في الاتحاد الأوروبي.

وفي وثيقة استراتيجية، قالت المفوضية إنها ستصدر مجموعة من التوجيهات بشأن الإطار الضريبي الشامل للشركات المجتمعية، وتوجيهات أكثر تحديدا لتوضيح قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض ضرائب على التبرعات عبر الحدود داخل التكتل.