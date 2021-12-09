وزير التعليم العالي: 2200 طالب فقط سافروا للدراسة خارج مصر العام الجاري.. والمنافسة بين الجامعات الخاصة والأهلية "شريفة"

عبدالغفار لـ"الشروق": تقليل الأعداد المقبولة بالكليات غير المؤهلة لفرص العمل

قال وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، إن خبراء ومختصين من كافة أنحاء العالم شاركوا في منتدى التعليم العالي بالعاصمة الإدارية، وأن المنتدى جمع عددا من جامعات العالم العربي والإسلامي وجامعات إفريقية وأوروبية، قائلاً: "اللي بيفرق دولة عن أخرى هو التأقلم على تصارع التغيرات في كافة المجالات وهو ما نفعله ونحاول أن نلحق به".

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، على هامش انعقاد فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، أنه يجري العمل بالتوازي داخل مؤسسات التعليم العالي لإعادة ترتيب كل المقررات الجامعية وإضافة تخصصات معنية بوظائف المستقبل، معلنا عن تشريعات أكثر مرونة خاصة بالجامعات لتتواكب سريعا مع التغيرات مع بداية العام الجديد.

وكشف عن استحداث الدراسات البينية حيث يدرس المجلس الأعلى للجامعات السماح وإمكانية التخصص في أكثر من مجال سواء هندسية أو طبية أو أدبية بالجامعات، مضيفًا: "نأخذ من جامعات وتجارب العالم الخارجي ما يمكن تنفيذه في مصر"، لافتا إلى أن هناك لجان تدرس تشكيل صندوق لمنظمة التعاون الإسلامي لجمع أموال لتطوير جودة التعليم.

وردا على سؤال "الشروق"؛ بأنه هل من الممكن أن تختفي كليات في التشريعات الجديدة؟، قال الوزير، إن منظومة التعليم لم تشهد توسع في الكليات والجامعات من ٥٠ أو ٦٠ سنة مقارنة بآخر 7 سنوات، وبالتالي كان هناك أعداد كبيرة في التخصصات النظرية والعلوم الإنسانية وتخرج آلاف إلى الأسواق، وهو إرث قديم وجدناه، وحاليا نعمل على إنشاء كليات بمفهوم جديد، بالإضافة إلى تقليل الأعداد المقبولة في الكليات التي ليس لها فرص عمل، وهو ما كان يصعب تنفيذه قديما لأنه لم يكن لدينا البديل زمان.

وتابع: "الطلاب اللي بتروح الكليات النظرية دول لو مراحوش في الحتت دي هيروحوا فين، وتدريجيا هنوجه الطلاب إلى التخصصات الجديدة، وهو ما بدأنا فيه؛ فعلى سبيل المثال ارتفع عدد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات من ٣ آلاف إلى ٩ آلاف طالب وزيادة طلاب كليات الزراعة وتدريجيا سيتم تقليل الأعداد المقبولين في الكليات ذات الكثافات الكبيرة غير المرتبطة بسوق العمل مع مكتب التنسيق".

كما أعلن عن خطة لمحو الأمية الرقمية لدى الطلاب بالتعاون مع وزارة التخطيط، أما ما يخص نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس قال وزير التعليم العالي: عندنا أعضاء هيئة التدريس، ولكن الفكرة المترسخة أن الكلية الواحدة تحتوي على 800 عضو هيئة تدريس، ولكن كم فرد منهم يعمل، في حين أن الكليات العالمية تعمل بعدد 5 أعضاء هيئة التدريس.

وأكد وزير التعليم العالي أن التنافس بين الجامعات الخاصة والأهلية شريفة وصحية.

وكشف عن إحصائيات آخر عامين من الإشراف العلمي المسئول عن سفر الطلاب للخارج، موضحا أن العام الماضي 4600 طالب سافروا للخارج بنسبة أقل حوالي 20% قبل ذلك، في حين سافر 2200 طالب للدراسة بالخارج العام الجاري.

وذكر أن مقترح السنة التأسيسية للقبول بالجامعات بعد الثانوية العامة تمكن الطالب الذي لم يلتحق بكليته التي يرغب بها؛ بسبب عدم تحقيق الحد الأدنى للقبول بدرجات وربما بنصف درجه، مضيفا أنه معمول بها في العالم وليست بدعة، وأنها لا تعني أن طالب حاصل على 50% سيكون له الحق في الالتحاق بكلية طب ولكن سيكون هناك ضوابط ثابتة وصارمة.

ولفت أن الطلاب الحاصلين على شرائح مجموع 50% لم نعطيهم فرصة في أي مكان تعليمي لذلك سافروا للخارج.