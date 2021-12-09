 السودان: خطف مهندسين تركيين في شمال دارفور - بوابة الشروق
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السودان: خطف مهندسين تركيين في شمال دارفور

د ب ا
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 4:51 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 4:51 م

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن مهندسين تركيين يعملان في مجال الكهرباء بالفاشر (عاصمة شمال دارفور)، وبرفقتهما سائق سوداني، تعرضا للخطف من قبل مجهولين بشارع المطار.

وأوضحت "سونا" أن السائق السوداني، تعرض للتهديد والضرب والركل عندما رفض الذهاب مع الخاطفين، إلا أنه رضخ لهم، فيما أطلق الخاطفون سراحه في وقت لاحق وأبلغوه بأن ينقل إلى السلطات الولائية أن الرهينتين بأيد أمينة.

وعبر حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، عن أسفه لتلك الحادثة، مطالبًا بإعادة المخطوفين سالمين وعدم إلحاق أي نوع من الأذى بهما.

 


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