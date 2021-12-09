أوصى المؤتمر الخامس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي اختتم أعماله في تونس، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء مكتب عربي لحقوق الإنسان، وعرض نتائجه على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب.

وكان المؤتمر - الذي أفتتحه وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قد حظى بمشاركة وفود أمنية على مستوى رفيع من مختلف الدول العربية، فضلا عن رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT- MENA).

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: استغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري، وتجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وأسفر المؤتمر عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

كما وافق على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، وعلى مشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وطلب من الأمانة العامة عرض موضوع استغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري على المؤتمر المقبل لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، كما طلب منها إعداد آلية تنسيقية تشاركية بين البلدان العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.