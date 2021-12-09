النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكل المواطنين والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تلك الظاهرة السلبية تعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر كما تتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأهابت الوزارة، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.