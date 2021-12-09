تطوير مجلة الدستورية لتقديم محتوى قانوني جديد أكثر تنوعا

‎أصدرت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا العدد 29 من مجلتها الفصلية "الدستورية" في شكل جديد وبمحتوى مختلف عن الأعداد والإصدارات السابقة طوال 19 عاما.

ويترأس مجلس إدارة المجلة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة، ويرأس تحريرها المستشار د. عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة.

وكتب سالمان افتتاحية أوضح فيها استقرار مجلس تحرير المجلة على استحداث بعض الأمور، منها زيادة عدد الأبحاث العلمية والمقالات التي تنشرها المجلة، والحرص على تنوعها، وعدم حصرها في النطاق الدستورى المحض، وبخاصة الأبحاث التي تخدم المجتمع المصري والعربي، والحرص على الإفادة العملية منها وعدم الاقتصار على ما يكتبه الرعيل الأول من كبار فقهاء القانون الدستوري، وفتح المجال أمام جيل الوسط، وأمام أي أبحاث جادة في نطاق الدراسات الدستورية، سيما إذا كانت تتعلق بأحد الموضوعات الجديدة التي لا يزال البحث فيها بكرا. وكذلك زيادة عدد الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي تنشرها المجلة واختيار الأحكام ذات المبادئ الجديدة، ونشر منطوق جميع الأحكام الموضوعية التي تصدرها المحكمة خلال الأشهر الستة السابقة على إصدار العدد، حتى يتسنى للقارئ متابعة ما تصدره المحكمة من أحكام. وستتضمن الأعداد كذلك عرضا موجزا لرسالة دكتوراه في المجال الدستورى بقلم صاحب الرسالة إن أمكن، مما يثرى الفكر الدستورى ويجعل القارئ محيطا بمعظم ما يناقش من رسائل في هذا المجال، وكذلك إنشاء باب ثابت يتناول التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء الدستورى المصرى أو المقارن، خصوصا في الدول ذات القدم الراسخ في الرقابة الدستورية حتى يمكن الاستفادة منها. وأوضح سالمان أنه سوف توجه الدعوة لشباب الباحثين -وفقا لضوابط محددة- للكتابة في المجلة خاصة بأبحاث الترقي المتعمقة التي تطرح حلاً لمشكلة من المشكلات العملية.

واحتوى العدد بين دفتيه عددا من المقالات والدراسات المميزة. حيث يكتب د. حسام الدين الأهواني عن "فكرة السقوط بين القضاء الدستوري والقضاء المدني". ويقدم د. فتحي فكري مقالا بعنوان "دستور الجزائر 2020: تغيير ينتظر التغيير". كما يكتب المستشار بليغ كمال عن "القضاء بين الاجتهاد والإبداع" ويقدم د. محمد عبداللطيف دراسة بعنوان "القيمة القانونية للإصدار والنفاذ ودستورية القرار اللائحي".

وتنشر المجلة ورقة بحثية بعنوان "الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية" للمستشار د. عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وورقة بحثية حول "أثر القضاء بعدم دستورية نص جنائي على الأحكام القضائية الباتة" للمستشار د. طارق عبدالقادر، الرئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا. وعرضا لرسالة دكتوراه المستشار د. حسام فرحات، الرئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بعنوان "الحماية الدستورية للحق في المساواة".