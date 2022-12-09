رئيس جمهورية جزر القمر: القمة العربية الصينية تسهم في خلق روح جديدة للشراكة

أكد رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، ارتقاء العلاقات العربية الصينية نحو آفاق أكثر ازدهارًا وتقدمًا في مختلف مجالات التعاون المشترك.



وشدد غزالي - في كلمته خلال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بالرياض - على أن هذه القمة ستسهم في توضيح السياسات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى حماية المصالح العربية الصينية ودعم السلام الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.



كما أوضح أن القمة العربية الصينية ستسهم في خلق روح جديدة للشراكة العربية الصينية على أسس متينة وتعاون اقتصادي متكامل، منوهًا بأن العلاقة مع الصين يسودها الاحترام المتبادل.