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09.12.2022 02:34 GMT

شركة جلينكور تتخلى عن خطط تدشين منجم فحم جديد في أستراليا

جنيف 9 كانون الأول/ديسمبر(د ب أ)- تخلت شركة جلينكور البريطانية- السويسرية لتجارة السلع والتعدين عن خططها لتدشين منجم فحم ضخم جديد في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وكان من المقرر أن يبدأ التعدين في منجم فاليريا المفتوح، والذي كان من المتوقع أن ينتج ما يصل إلى 20 مليون طن من الفحم الحراري والمعدني سنويا على مدار 37 عاما، في عام 2024

وعزت الشركة قرار التخلي عن المشروع إلى حالة عدم اليقين على مستوى العالم وكذلك قرار حكومة كوينزلاند بزيادة الإتاوات على الفحم.

وقالت أيضا إن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجيتها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتسبب بها المجموعة. وتهدف شركة جلينكور إلى خفض الانبعاثات بمقدار النصف بحلول عام 2035، مع هدف التخلص نهائيا من الانبعاثات بحلول عام 2050.

وكانت المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها قد قالت مؤخرا إنها ستغلق 12 منجم فحم بحلول عام 2035.

وتدير شركة جلينكور 26 منجم فحم، معظمها في أستراليا، وفقا لموقعها على الإنترنت.