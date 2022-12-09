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أشاد حسام حسن، مدرب نادي الزمالك السابق، بمسيرة محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني مع الأندية الأوروبية.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة الكأس: «صلاح تخطى أرقاما كبيرة في أوروبا وعلى المستوى الأوروبي والأندية قدم أفضل ما لديه».

وأضاف: «صلاح صنع معجزة حقيقية وهو فخر لنا جميعا كعرب، لقد تفوق في أوروبا مع الأندية وسجل أرقاما قياسية، لكن مع منتخب مصر هذه مرحلة آخرى».

ويلعب محمد صلاح في الوقت الحالي مع فريق ليفربول وكسر معه أرقاما قياسية حيث أصبح صاحب أسرع هاتريك في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفقد محمد صلاح في الفترة الحالية فرصة التواجد في بطولة كاس العالم، حيث فشل منتخب مصر في التأهل إلى النهائيات بعد الهزيمة من السنغال في المرحلة الفاصلة.