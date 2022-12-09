المستشار الألماني يبدي قلقه بشأن موقع تويتر: تيك توك ليس بديلا

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، شعوره بالقلق إزاء التطورات التي يمر بها موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت، على خدمة البودكاست الخاصة بشبكة التحرير الألمانية: "إن المستشار الألماني والمكتب الصحفي الاتحادي يراقبان بدقة فاحصة تطورات موقع تويتر بعد أن استحوذ عليه إيلون ماسك".

وأوضح هيبيشترايت أنه منذ ظهور شولتس على تويتر تجري الحكومة تقييما رسميا "لتطوير المنصة من ناحية والبدائل الممكنة التي يمكن استخدامها بدلا منها من ناحية أخرى."

وأضاف مبينا سبب ذلك التقييم بالقول: "لأن لدينا مهمة توفير معلومات وافية حول عمل الحكومة الاتحادية، ونريد استخدام أكبر عدد ممكن من القنوات للوصول إلى المستخدمين حيث يمكنهم الحصول على المعلومات على أي حال".

وقال هيبيشترايت إن التخلي عن قناة للمعلومات دون وجود بديل سيكون تقصيرا كبيرا للغاية، "ومع ذلك لا يمكننا أن نغض الطرف عندما تستمر التطورات الإشكالية على هذه الشبكة في التفاقم" على حد قوله.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الحكومة، كريستيان هوفمان، إلى بدائل تويتر قائلة إن المرء ينظر إلى موقع ماستودون على وجه الخصوص كبديل لتويتر.

وبينت بالقول "إن لدينا كل الآراء بهذا الشأن".

واستبعدت هوفمان أن ينضم المستشار الألماني إلى موقع تيك توك الذي تديره شركة صينية.

وأضافت: "لقد نظرنا - نحن في المكتب الصحفي الاتحادي - بدقة شديدة وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن تيك توك ليس قناة مناسبة لأن يسجل حساب للمستشار فيها".

وكان هيبشترايت قال قبل عام، عندما تولى منصبه بحضور المستشار الألماني مازحا عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي: "يمكنني أن أعد المستشار بأنه سيتمكن قريبا من رقص تيك توك إذا قررنا ذلك معا"، مضيفا: "نظرة المستشار لي تبين أننا سنجري مزيدا من المناقشات بهذا الخصوص."

كان رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل، أعلن انسحابه من موقع تويتر يوم الاثنين الماضي، مبررا ذلك على حسابه في تويتر بأن "افتقار الموقع إلى الضوابط وإلى التحقق من المعلومات إلى انتشار خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة، وخطط المؤامرة بشكل مطرد، ولست مضطرا لأن أكون هناك".