الإسكان: تكثيف معدلات تطوير وتوسعة الطرق وزيادة المسطحات الخضراء بالمنيا الجديدة

أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، على تكثيف معدلات الأعمال للانتهاء من تنفيذ خُطة استكمال وتطوير وتوسعة الطرق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل المدينة، بجانب زيادة المسطحات الخضراء وتوفير الحدائق والمتنزهات بمختلف أحياء المدينة.

وأوضح " عبدالعزيز "، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رصف طرق المرحلة الثانية ( طبقة أساس + Mco + أسفلت + بردورات وأرصفة للجزيرة الوسطى ) بالحي المتميز بطول 10 كيلو مترات للمرحلة، وذلك لخدمة مجمع الكمبوندات وقطع أراضي وبلوكات منطقة الحي المتميز.

وشدد رئيس جهاز المنيا الجديدة، على سرعة استكمال أعمال مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي القديم من كمين الصفا حتى وصلة طريق الجيش والطريق الرابط الجنوبي للمدينة، مشيراً إلى أن طول المرحلة 3.5 كم، وطول الطريق الرابط الجنوبي 6 كم، مؤكداً على استمرارية العمل لسرعة إنهاء الأعمال في الموعد المحدد.

وقال رئيس الجهاز: "جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات لـ4 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية ( سكن كل المصريين ) نموذج غرفتين وصالة، مرحلة رابعة " بمنطقة الـ 1360 فدانا، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام وإنشاء البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة للمشروع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال خط طرد لنقل المياه العكرة قطر 800 مم من الزهر المرن بطول 400 متر والمغذى لمحطة تنقية المياه الدائمة، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وزراعة المسطحات الخضراء بمشروع سكن مصر، وكذا أعمال زراعة الحزام الشجري شاملة شبكة الري، وجارٍ تنفيذ زراعة الممشى السياحي أمام الحي الخامس والمتبقي من الأحياء الثاني والثالث والرابع.