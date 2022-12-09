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وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تعمل على توسيع ترسانتها النووية

وكالات
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 8:17 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 8:17 م
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن روسيا تعمل على توسيع ترسانتها النووية وتحديثها، في الوقت الذي لمح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية لحماية روسيا.

وقال أوستن، في احتفال من أجل القائد الجديد للقيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية للولايات المتحدة: "روسيا تعمل أيضا على تحديث ترسانتها النووية وزيادتها"، بحسب وكالة "رويتررز".

وأضاف "وفي الوقت الذي يواصل فيه الكرملين حربه الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا، شاهد العالم بأسره بوتين وهو يهدد بشكل غير مسؤول بالمرة باستخدام أسلحة نووية".

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