تنظم كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، بالمشاركة مع جامعة مارتن لوثر بألمانيا، والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي وجامعة المنصورة، الأحد المقبل المؤتمر العلمي الدولي الرابع، الذي ويعقد بعنوان "واقع الرياضة.. طموحات المستقبل".



وذكرت الدكتورة مها أمين، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام سبل مواكبة المستحدثات العلمية فى رياضة ذوي الاعاقة، ومشكلات المنظومة الرياضية الحالية لمواجهة مستقبل الرياضة عربياً وعالمياً، وكيفية الإرتقاء بإستراتيجية البحث العلمي في مجالات علوم الرياضة، وسبل تفعيل دور التربية الرياضية المدرسية والنشاط الرياضي الجامعي، وآليات تفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستقبل الرياضة، وكيفية توظيف التقنيات الإلكترونية في تطوير منظومة علوم الرياضة.