بلينكن يعرب عن تقديره للشركاء في المساعدة في إطلاق سراح بريتني جرينر من روسيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن تقديره العميق للشركاء العديدين الذين ساعدو في إطلاق سراح نجمة السلة الأمريكية بريتني جرينر من السجن الروسي في إطار صفقة تبادل سجناء مع أمريكا.

وقال بلينكن -في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم /الخميس/- أنا ممتن لفريق وزارة الخارجية ولزملائنا في جميع أنحاء الحكومة الذين عملوا بلا كلل لتأمين إطلاق سراحها.

وأشاد بلينكن بشكل خاص بالمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز، الذي يرافق بريتني في العودة إلى الولايات المتحدة، وكذلك فريقه بأكمله.

كما أعرب عن تقديره العميق للشركاء العديدين الذين ساعدوا في تحقيق هذه النتيجة، بما في ذلك الأصدقاء الإماراتيين، الذين ساعدوا في عملية النقل اليوم.

واحتجزت جرينر التي لعبت لسنوات مع فريق كرة سلة نسائي روسي منذ فبراير، عندما ألقي القبض عليها بتهمة تهريب المخدرات في مطار بموسكو، وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات.