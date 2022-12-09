بوتين يلمح إلى إمكانية إضافة توجيه الضربة النووية الأولى إلى استراتيجية بلاده

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تفكر بشكل رسمي في إضافة إمكانية توجيه الضربة النووية الوقائية الأولى لنزع سلاح خصم لعقيدتها العسكرية، وذلك بعد أيام فقط من تحذيره من أن خطر الحرب الذرية آخذ في التزايد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بوتين قوله للصحفيين بعد قمة في قرغيزستان: "نحن نفكر في هذا،. إذا كنا نتحدث عن ضربة لنزع السلاح، ربما يتعين علينا التفكير في استخدام نهج شركائنا الأمريكيين"، مستشهدا بما وصفها بأنها استراتيجيات الولايات المتحدة لاستخدام صواريخ عالية الدقة لتوجيه ضربة وقائية.

يذكر أن تلك التعليقات تعد الثانية لبوتين بشأن القضية النووية هذا الأسبوع.

وقال بوتين أمس الأول الأربعاء إن خطر الحرب الذرية آخذ في الازدياد، ووصف الترسانة الروسية بأنها "عامل ردع" في الصراعات.