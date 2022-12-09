سكاي نيوز: قطر اقترحت شارة ضد الإسلاموفوبيا على شكل كوفية الانتفاضة وتم رفضها

نشرت سكاي نيوز البريطانية، تصريحا لمسؤول قطري يفيد باقتراح قطر قبل كأس العالم، شارة تنديد بمعاداة الإسلام على شكل كوفية الانتفاضة ترتديها المنتخبات المسلمة، ولكن فيفا قابلت الاقتراح بالرفض.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن فيفا ردها بأنها لم يتم إخطارها بأى اقتراح حول شارة تنديد بمعاداة الإسلام من خلال قطر أو غيرها.

وقال المسؤول القطري، الذي لم يذكر اسمه، إن قطر والسعودية والمغرب اتفقت على الشارة المكتوب عليها "لا مكان لمعاداة الإسلام".

وقال مشجع سعودي يدعي يوسف، يعمل طيار، إن الشارة كانت ستفيد كثيرا بتغيير الصورة السلبية عن الإسلام حول العالم.

ولكن مشجع آخر يدعى يزيد، قال إن فيفا محق في منعها أي نوع من الشارات التي تفسد جو التشجيع الخالي من الخلافات.

ويذكر أن فيفا كانت منعت استخدام شارات دعم المثلية التي قرر ارتدائها 6 منتخبات أوروبية، محذرة من إعطاء إنذار لأى لاعب يرفع الشارة.