إبراهيم عيسى: المالية أخطأت بقرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية قبل التشاور مع المجتمع

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الأزمة الاقتصادية كبيرة وعميقة وقائمة، واتخاذ القرارات في أوقات الأزمات يختلف عن أي وقت أخر، موضحًا أنه في وقت الأزمات لابد أن يسبق المنظور السياسي نظيره الإداري لتفادى صناعة المشاكل والفوضى والضبابية ولتحقيق الاستقرار من خلال الموازنة بين مصلحة الدولة ومصالح المواطن.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الخميس، أن الدولة لا تتحمل أي فوضى أو خروج عن الاستقرار، مؤكدا أن وزارة المالية أخطأت باتخاذ قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية قبل التشاور مع قطاعات المجتمع، متابعًا: فرض القرارات الأحادية بدون تشاور أو نقاش تفجر مشاكل مع المجتمع حتى لو كانت تلك المشكلات صغيرة مع فئات محدودة.

وتابع: "الطبطبة على المواطن في وقت الأزمات أمر مشروع بل مطلوب، ويجب على المسؤولين عدم اتخاذ أي قرارات إلا بعد مناقشات مع أصحاب الشأن، والتي قد تسبب غضبًا حتى ولو داخل الصدور"، مؤكدًا أن المشاركة في صناعة القرار أهم من رغبة الحكومة في فرض هذا القرار.