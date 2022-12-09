دراسة تكشف العلاقة بين صحة الكبد والاستيقاظ ليلا

يشير مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى وجود خلايا دهنية داخل الكبد، ويمكن أن يصبح هذا مزعجًا عندما يحد وجود هذه الخلايا الدهنية من الأداء السليم للكبد، مما يتسبب في تراكم الفضلات السامة في الجسم، وقد لا تتمكن من تحديد الحالة في المراحل الأولية، ولكن أكدت دراسة نشرت في مجلة "نيتشر أند ساينس أوف سليب" أن الاستيقاظ في وقت متأخر خلال النوم قد يشير إلى أن الكبد في خطر.
قال الدكتور بريان لون، أخصائي الطب التكاملي والوظيفي وخبير تقويم العمود الفقري، بمدينة كانساس سيتي: "السبب الأكثر شيوعًا للاستيقاظ بين الساعة الواحدة والرابعة صباحًا هو مشكلة الكبد؛ لأن الإيقاع اليومي لجسمنا هو ساعتنا الداخلية الرئيسية، والتي تعمل وفقًا للساعة الخارجية شروق الشمس وغروبها"، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".
وأوضح الدكتور لون، أن خلال الفترة ما بين 1 و3 صباحًا، يبذل الكبد قصارى جهده لتنظيف الجسم وإزالة السموم منه أثناء النوم، مضيفًا: "لذلك إذا كان الكبد بطيئًا وراكدًا من تراكم الدهون أثناء وقت تطهير الكبد، سيحاول الجسم تخصيص المزيد من الطاقة لإزالة السموم وتحفيز جهازك العصبي على الاستيقاظ".• أنواع اضطرابات النوم
تؤثر اضطرابات النوم على حوالي 60 إلى 80% من مرضى الكبد المزمن، ووفقًا لمجلة أمراض الصدر يمكن أن يحدث هذا في أشكال الأرق، وانخفاض كفاءة النوم، والنعاس أثناء النهار، ومتلازمة تململ الساق.• أسباب مرض الكبد الدهني غير الكحولي
عادة ما ترتبط الحالة بعوامل الخطر التالية:
- زيادة الوزن أو السمنة.
- الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني.
- ارتفاع نسبة الدهون في الدم وخاصة الدهون الثلاثية.• أسباب أخرى للاستيقاظ أثناء النوم
قد يعاني كبار السن أيضًا من الاستيقاظ أثناء النوم بسبب التغيرات في إيقاع الساعة البيولوجية في أجسامهم مع تقدم العمر، ووفقًا لمؤسسة النوم هناك ميل لدى كبار السن للاستيقاظ ثلاث إلى أربع مرات كل ليلة، ووجد الباحثون أيضًا أن أوقات النوم غير المتسقة مرتبطة بسلوكيات نمط الحياة السيئة بشكل عام، مثل اتباع نظام غذائي منخفض الجودة والاستهلاك المفرط للكحول.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا